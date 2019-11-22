Анкара, , 09:37 — REGNUM 16-ая палата Высшего кассационного суда Турецкой Республики по уголовным делам в рамках расследования, направленного против движения Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого властями Турции в осуществлении попытки государственного переворота 15 июля 2016 года и признанного в Турции террористической организацией, в кассационном рассмотрении подтвердила пожизненное тюремное заключение, к которому 2-ым судом Элязига по тяжким уголовным преступлениям был приговорен бывший командующий 51-ой Хозатской мотопехотной бригадой бригадный генерал Абдулкерим Унлю, известный как «организатор военного положения Элязига».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, приговор был вынесен на основании состава преступления «нарушение конституции». Кассационная инстанция также подтвердила приговоры 39 подсудимых по тому же делу по составам преступления «членство в вооруженной террористической организации».

Палата Высшего кассационного суда в своем постановлении указала, что бригадный генерал Унлю ещё в свою бытность курсантом с 1981 года участвовал в «беседах» в рамках движения Гюлена, а во время попытки государственного переворота был назначен так называемым «командующим военным положением Элязига».