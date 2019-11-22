Стокгольм, , 09:59 — REGNUM В своей работе по борьбе с международными организованными преступными группировками правоохранительные органы Швеции остановили 22 человека при попытке пересечь границу. Более 5000 транспортных средств были проверены в портах Стокгольма, Гетеборга и Треллеборга. Органы пограничного контроля намерены продолжить усиление мер безопасности на границе. Об этом 21 ноября сообщило шведское издание SVT.

«Мы крайне интенсивно осуществляем пограничный надзор, чтобы по-настоящему запретить людям, направляющимся в Швецию, совершать разного рода преступления и даже въезжать на территорию страны», — заявил Матс Лёфвинг, глава Национального оперативного отдела полиции (NOA).

Помимо сил полиции, в спецоперации, получившей кодовое название «Трезубец», также участвуют представители таможенного контроля и береговой охраны. Аналогичные усилия предпринимаются одновременно в девяти других странах северного региона вокруг Балтийского моря.

«Конечно, здесь мы можем поймать только исполнителей, но мы также должны добраться до организаторов, которые находятся в других странах», — заявил Матс Лёфвинг.

По словам Лёфвинга, опыт проведения данной спецоперации будет крайне полезен, так как в феврале следующего года полиция намерена представить правительству план новых мер по улучшению борьбы с международной преступной деятельностью, осуществляемой в регионе.