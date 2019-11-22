Анкара, , 09:35 — REGNUM Министерство обороны Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщило, что в очищенный от боевиков Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны, признанных в Турции террористическими организациями, район операции «Источник мира» (Телль-Абьяд и Расулайн), проводимой для создания зоны безопасности, начали возвращаться сирийские беженцы, ранее вынужденные покинуть свои дома.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении напоминают о том, что, из-за угнетения местного населения на оккупированном террористами восточном берегу Евфрата, около 1,5 млн курдов бежало из региона. В заявлении указано: «Около 400 тыс. наших братьев из числа сирийских курдов получили убежище в Турции. Успех нашей операции «Источник мира», зачистка региона от террористов и ускорение восстановления инфраструктуры региона позволили нашим сирийским братьям начать возвращаться по домам».

В Минобороны Турции также отметили: «Вот и ещё до 200 наших сирийских братьев, укрывшихся от террористов в районе проведения нашей операции «Щит Евфрата» в Джераблусе, выразили желание вернуться на свои земли. В этой связи в путь выдвинулось 70 семей, состоящих из 295 человек».