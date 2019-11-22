Стокгольм, , 09:47 — REGNUM В настоящее время правительство Швеции намерено проанализировать ряд мер по борьбе с организованной преступностью в стране. Среди прочего, предлагается рассмотреть возможность анонимной дачи показаний, а также более применения строгих мер наказания в случае обвинительного заключения суда. Об этом 21 ноября сообщило шведское издание SVT.

Правительство представило несколько предложений, направленных против деятельности преступных группировок на территории Швеции, связанных с программой из 34 пунктов, принятой после всплеска уличного насилия в стране за последние две недели. Новые меры будут включать более эффективную защиту свидетелей и возможность применения более строгих мер наказания.

Предложения были представлены 21 ноября членом Социал-Демократов и министром юстиции Швеции Морганом Йоханссоном, который подчеркнул свое намерение сломить «культуру молчания» среди подозреваемых, когда они отказываются сотрудничать со следствием.

С этой целью шведские правоохранители, среди прочего, проанализируют меры, связанные с дачей показаний, представленные ранее правительством. Речь идет о рассмотрении вопроса усиления защиты и поддержки свидетелей и подозреваемых, а также возможности анонимного свидетельствования в ходе следственных действий.