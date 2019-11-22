Стокгольм, , 09:32 — REGNUM В Швеции правительство предлагает ввести новую систему поиска финансовых данных, которая сможет быстро определить, какие банковские счета есть у человека, находящегося под следствием. Об этом 21 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Эта система, по словам министра финансов Швеции Пера Болунда, является новым шагом для улучшения борьбы государственных служб с отмыванием денег.

В настоящее время, если правоохранительные органы, например, Следственное управление по экономическим преступлениям Швеции, намерены выяснить, какие банковские счета имеются у подозреваемого, находящегося под следствием, они обязаны связаться с каждым отдельным банком.

Ежегодно производится около 50 000 таких запросов, где правоохранители пытаются понять, сколько денег подозреваемый мог спрятать на своих счетах в разных банках. Это отнимает так много времени, что существует риск того, что полиция и прокуратура на самом деле дают время для того, чтобы сокрытые деньги были переведены со счета и спрятаны в другом месте.

Предложение правительства, направленное в Совет Юстиции 21 ноября, предусматривает введение единой системы поиска, где власти могут запрашивать информацию в отношении определенного подозреваемого, а затем ознакомиться со всеми учетными записями и активами этого человека.