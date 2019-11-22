Венис, , 00:08 — REGNUM Новый фильтр, позволяющий пользователям как «помолодеть», так и «состариться», предложил пользователям опробовать мобильный сервис обмена сообщениями Snapchat. Об этом 21 ноября сообщает британский таблоид Daily Mirror.

С помощью нового фильтра пользователи могут менять свой возраст и, соответственно, внешность как в сторону омоложения, так и в сторону старения. При этом фильтр может работать во время записи видео, что позволяет записать полноценный ролик в стиле «Машина времени», меняя свою внешность несколько раз подряд.

Фильтр разработан самой компанией и его можно будет применять на других платформах. К примеру, сделав ролик со «старением» пользователь сможет его выложить в любую социальную сеть. Таким способом разработчики хотят повысить вирусность нового фильтра.

Создатели пояснили, что фильтр использует нейронную сеть, преображающую на заданном изображении как лицо, так и волосы, создавая очень реалистичный эффект старения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новой функции дополненной реальности, позволяющей добавлять эффекты к фотографиям в приложении Snapchat. Основой для творчества может выступать любое изображение.

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