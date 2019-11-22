Париж, , 09:27 — REGNUM По данным министерства внутренних дел Франции, опубликованных 21 ноября, за 2019 год поступило около 121 000 запросов на получение политического убежища, в то время как число аналогичных запросов в Германии составило 119 000.

Как сообщает издание Le Point, впервые с момента начала миграционного кризиса в 2015 году, вызванного огромным количеством беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки, Франция обогнала Германию по количеству запросов на получение убежища.

«Сегодня Франция получает больше всего запросов на предоставление убежища, несмотря на сокращение общего их объема. Это статистическая аномалия, с которой министерству внутренних дел предстоит разобраться», — заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Европейский миграционный кризис возник осенью 2015 года в связи с многократным увеличением потока беженцев и нелегальных мигрантов в Европейский союз (ЕС) из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии и неготовностью ЕС к их приёму и распределению.

В 2015 году Франция получила 80 075 запросов на предоставление убежища, в то время как Германия около 890 000. В прошлом году 184 000 человек обратились с просьбой о получении убежища в ФРГ, а во Франции 123 000.