Вашингтон, , 23:21 — REGNUM Amazon может анонсировать свой игровой облачный сервис уже в 2020 году. Об этом 21 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Инсайдеры утверждают, что компания уже обратилась к издателям с предложением разместить их видеоигры на некой «таинственной» платформе. По имеющейся информации, Amazon привлекает к новому проекту специалистов из Microsoft, которые могут помочь ей с запуском нового проекта. Предполагается, что речь идёт именно об облачном игровом сервисе.

Напомним, Google запустила свой игровой облачный сервис Stadia 19 ноября 2019 года. Эксперты выяснили, что при запуске игр даже с разрешением 1080p служба потребляет очень много сетевого трафика.

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