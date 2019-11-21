Белвью, США, , 23:08 — REGNUM В предстоящей игре Half-Life: Alyx персонажа Аликс Вэнс извучит другая актриса. об этом 21 ноября сообщил журнал PC Gamer.

На этот раз свой голос персонажу подарит Озиома Акага, которую геймеры знают по озвучке таких проектов, как Wolfenstein II и Mirror's Edge: Catalyst. Разработчики также сообщили, что отца Аликс — Илая Вэнса также озвучит другой актёр.

Напомним, во второй части Half-Life Аликс Вэнс озвучила актриса Мерл Дэндридж («Гринлиф», «Пожарные Чикаго»). Стоит отметить, что в предыдущих частях Half-Life главный герой Гордон Фримен всегда оставался безмолвным.

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