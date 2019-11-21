Киев, , 23:52 — REGNUM Четверть жителей украинской столицы города Киева выразили готовность поддержать на выборах мэра действующего главу города Виталия Кличко. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного Центром «Социальный мониторинг».

Удар Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Опрос проводился в Киеве с 6 по 11 ноября, всего было опрошено 1015 респондентов старше 18 лет. Участникам анкетирования были заданы вопросы, касающиеся выборов мэра Киева.

Из данных опроса следует, что если бы выборы проходили в ближайшие выходные, то за действующего главу Киева Виталия Кличко проголосовали бы 25% респондентов, на втором месте рейтинга с большим отрывом депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Андрей Пальчевский, за него готовы голосовать 8% опрошенных. На третьем месте экс-гендиректор медиахолдинга «1+1 Медиа» Александр Ткаченко, его готовы поддержать на выборах 7% респондентов.

При этом если бы выборы мэра проходили в ближайшую неделю, принять участие в них собрались в общей сложности 83% респондентов, из них точно пришли бы на выборы 51% опрошенных, а 32% опрошенных скорее бы пришли, чем нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела на Украине в отношении действующего мэра Киева Виталия Кличко Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

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