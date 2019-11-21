Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Компания Valve опубликовала первый трейлер предстоящей игры Half-Life: Alyx. Ролик был выложен 21 ноября на YouTube-канале компании.

В описании к видео разработчики дали понять, что новая игра по популярной франшизе выйдет в марте 2020 года. Стоит отметить, что Valve уже начала принимать на неё предзаказы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Half-Life: Alyx будет «флагманским VR-проектом» Valve. Отмечалось также, что будет выпущена версия игры, предназначенная не для платформ виртуальной реальности.

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