Нью-Йорк, США, , 21:47 — REGNUM Главный исполнительный директор издательской компании Take-Two Interactive Штраус Зельник объяснил, почему до сих пор не был снят фильм по серии видеоигр Grand Theft Auto. об этом 21 ноября сообщил портал Comicbook.

Глава компании сказал, что если бы она решила сделать нечто подобное, то захотела бы иметь полный творческий контроль над проектом. А это фактически означало бы, что ей нужно самой финансировать производство фильма.

«Хотя у нас есть средства, чтобы сделать это, у нас нет корпоративного опыта, — пояснил Зельник, — только несколько человек в Take-Two когда-то работали в этом бизнесе. Я один из них. Но это не то, чем мы занимаемся в жизни».

Напомним, пятая игра в серии GTA вышла в сентябре 2013 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что она по-прежнему популярна у геймеров, поскольку компания Take-Two продаёт по 5 млн её копий каждые 6 месяцев. Только по состоянию на апрель 2018 года GTA V принесла разработчикам доход в размере $6 млрд.

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