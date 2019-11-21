Копенгаген, , 21:56 — REGNUM 45-летний мужчина из датского города Тоструп был судом 1-ой инстанции Глострупа признан виновным в совершении многочисленных актов изнасилования, а также других действий насильственного характера в отношении своей дочери. Об этом сообщает полиция западного округа Копенгагена.

По информации датских СМИ, отец насиловал свою дочь как в Дании, так и за границей в течение длительного периода, когда девочка была еще несовершеннолетней. Мужчина был приговорен к 6 годам и 7 месяцам тюрьмы с последующей высылкой из Дании без права на въезд и на возвращение. Представитель стороны обвинения в деле Бо Бьеррегор в сообщении СМИ заявил: «мы удовлетворены приговором, который подчеркивает, насколько серьезно суд подошел к оценке действий 45-летнего мужчины в отношении своей дочери». Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Осужденный подал апелляцию с требованием немедленного освобождения.