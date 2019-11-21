Копенгаген, , 21:51 — REGNUM 25-летнего мужчину, задержанного ранее по подозрению в организации побега главаря преступной группировки NNV Хемина Дильсхад Салеха, по решению суда временно заключили под стражу на четыре недели. В отношении другого задержанного по этому же делу суд такую меру пресечения применять не стал.

Судебные заседания проходили за закрытыми дверьми, поэтому датским СМИ неизвестно, что именно сказали задержанные в свою защиту. Оба, однако, отрицают свою причастность к произошедшему. 21 ноября немецкой полицией в Гамбурге был также арестован третий подозреваемый в организации побега главаря банды из психиатрического отделения больницы в городе Слагельсе. Всем троим предъявляется обвинение в нарушении статьи №124 уголовного кодекса Дании, а также в хранении заряженного оружия. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Напомним, что 20 ноября из психиатрического отделения больницы Слагельсе при помощи сообщников сбежал главарь банды NNV 24-летний Хемин Дильсхад Салех. Успех авантюры объяснялся тем, что преступники сумели пронести два пистолета в корзинке с пирожным на территорию больницы.