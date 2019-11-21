Копенгаген, , 22:31 — REGNUM Датские политики из разных партий, представленных в Фолькетинге, одобрили возвращение 11-месячного младенца из сирийского лагеря в Данию. Представители политических кругов заявили, что конкретно в этом случае датские власти поступили правильно.

Представитель партии «Венстре» по вопросам гражданства Мортен Далин в связи с этим заявил: «Правильно, что 11-месячный младенец был доставлен в Данию из сирийского лагеря Эль-Хол. Однако это не означает, что другим лицам, находящимся в схожей ситуации, в Дании рады. Вопрос возвращения датских детей из Сирии душераздирающий, но это также и сложный выбор для Дании. В данном конкретном случае мы полностью поддерживаем возвращение мальчика домой». Политик при этом призвал Фолькетинг сделать все возможное, чтобы не допустить возвращения датских боевиков на родину. Об этом сообщает информационное агентство TV2.

Представитель Датской народной партии Петер Скоруп также заявил, что партия одобрила тот факт, что младенца доставили домой. «Это ужасная история. По всей видимости, ребенок остался без родителей, и, разумеется, о нём надо позаботиться», — добавил политик. Скоруп вместе с тем подчеркнул, что есть вероятность, что родители мальчика на самом деле живы и они могут попытаться вернуться в Данию в рамках процесса воссоединения семьи.

Глава датской партии «Радикалы» Мортен Эстегор заявил СМИ, что забрать мальчика было единственным правильным решением.