Сан-Франциско, США, , 22:18 — REGNUM Функцию, позволяющую скрывать ответы пользователей к своим публикациям вводит сервис микроблогов Twitter. Об этом 21 ноября сказано в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Функция, позволяющая скрывать ответы пользователей к сообщениям прошла тестирование и теперь будет доступна пользователям по всему миру. Как пояснили в компании, функция введена для большего контроля над беседами и учётными записями со стороны пользователя и чтобы пользователи чувствовали себя безопасно и комфортно во время общения.

Во время тестирования было установлено, что большая часть людей скрывает ответы, которые считают неуместными либо вызывающими негатив. Некоторые пользователи Twitter включали функцию скрытия ответов вместо беззвучного режима.

Также компании было интересно узнать, в каких случаях будут использовать новую функцию известные политики, журналисты и другие популярные люди.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация сервиса Twitter будет считать политической рекламой.

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