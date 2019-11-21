Иерусалим, , 21:21 — REGNUM Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о предъявлении премьер-министру Биньямину Нетаньяху официального обвинения в обмане доверия общества, коррупции и мошенничестве, сообщает 21 ноября государственная радиостанция Израиля «Кан РЭКА».

Радиостанция уточняет, что копии обвинительных документов переданы председателю кнессета Юлию Эдельштейну. Теперь Нетаньяху может объявить о своём желании или нежелании воспользоваться иммунитетом от уголовного преследования.

При этом премьер-министра Израиля подозревают в подкупе СМИ и получении дорогих подарков от бизнесменов.

Как сообщало ИА REGNUM, сам Беньямин Нетаньяху называет эти обвинения «охотой на ведьм» и отвергал свою причастность к коррупции

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху вновь заявил о готовности обсуждать формирование правительства