Кабул, , 21:38 — REGNUM 20 ноября международная организация «Спасём детей» представила новый доклад, согласно которому большинство афганских детей боится выходить на улицу в силу продолжающегося в стране конфликта.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», большинство детей не чувствуют себя в безопасности, когда идут в школу, на рынок, находятся близко к зданиям государственных учреждений и контрольно-пропускным пунктам.

В докладе также отмечается, что значительная часть детей находится в состоянии депрессии, постоянного беспокойства и тревоги, однако не имеет доступа к медицинской или социальной помощи.

Согласно данным международной организации «Спасём детей», около 95% афганских детей так или иначе сталкивались с конфликтом, в столице Афганистана, городе Кабуле, этот показатель составляет 65%.

В докладе сказано, что лишь 30% афганских детей чувствуют себя в относительной безопасности в школе, причем среди мальчиков этот показатель выше, чем среди девочек.