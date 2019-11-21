Нью-Дели, , 21:13 — REGNUM Буддистский духовный лидер Далай-лама XIV заявил о том, что современный мир нуждается в древних индийских традициях ненасилия. Об этом 21 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своей лекции в Индийском институте передового образования в городе Дели Далай-лама отметил, что в современном мире люди сражаются из-за религии, страны — из-за территориальных споров. По словам буддистского лидера, планете жизненно необходимо вспомнить древние индийские традиции ненасилия и сострадания. Далай-лама также подчеркнул, что Индия должна продолжать развивать современное образование, не забывая свои древние обычаи высоких моральных принципов.

Индийский институт передового образования расположен в городе Дели. Основными сферами специализации образовательного учреждения являются гуманитарные и социальные науки.