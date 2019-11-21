Сеул, , 21:14 — REGNUM Мэрия столицы Южной Кореи с декабря запретит использование транспортных средств с высокими показателями выбросов в атмосферу. Кроме того, владельцы «грязных» авто будут вынуждены больше платить за парковку, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Подобные меры обусловлены необходимостью сократить количество вредных выбросов в атмосферу в зимние месяцы и в начале весны, когда концентрация микропыли в воздухе превышает норму в несколько раз. Ограничения коснутся автомобилей, относящихся к пятой экологической группе — им запретят взъезжать в центр Сеула с 6 утра до 9 вечера; нарушение запрета грозит штрафом в 200 долларов. Для них также на 50% будут повышены тарифы на парковку.

Примечательно, что мэрия также разрешила чиновникам пользоваться служебными автомобилями только раз в два дня и призвала госслужащих пересесть на автобусы и метро.