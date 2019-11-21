Копенгаген, , 21:00 — REGNUM Согласно отчету датского исследовательского центра Seniortænketank, бюджет Дании может значительно увеличиться, если пожилые датчане будут продолжать работать, а не уходить на пенсию. Авторы приходят к выводу, что государству следует стимулировать желание пенсионеров продолжать оставаться на рынке труда.

Несмотря на то, что в настоящее время все больше пожилых в Дании решают продолжать работать даже после достижения пенсионного возраста, страна все равно отстает по этому показателю от соседних Швеции и Норвегии. Так, например, из числа всего экономически активного населения порядка 70% в Дании действительно работают. В Швеции эта цифра достигает 78%, а в Норвегии — 72%. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Из текста отчета также следует, что доля занятых пожилых датчан в возрастной категории 55+ в последние годы значительно увеличилась. Так, доля работающих среди лиц возрастом от 60 до 64 выросла с 34% в 2008 году до 60% в 2017.