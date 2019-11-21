Копенгаген, , 21:49 — REGNUM 11-месяченого младенца, лишившегося датских родителей, доставили из сирийского лагеря Эль-Хол в Данию. Ближайшие родственники забрали мальчика из Сирии и самолетом вернулись в Копенгаген. Это стало первым случаем возвращения ребенка с датскими корнями из зоны боевых действий Ближнего Востока.

Мальчик является сыном погибшей гражданки Дании сомалийского происхождения, которая в 2015 году уехала в Сирию. Эвакуация младенца прошла после долгих переговоров между представителями сирийских курдов и датскими властями. Семья мальчика предпочла остаться анонимной из соображений безопасности. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

По информации TV2, после смерти матери младенец пребывал в контролируемом курдами лагере Эль-Хо в северной части Сирии, где также живут порядка 10 тысяч женщин и детей, которые ранее были частью «населения» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мать мальчика, по информации агентства, погибла во время авиаудара в марте 2019 года в городе Багхуз.