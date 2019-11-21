Москва, , 20:39 — REGNUM Российские власти передали правоохранительным органам США американского гражданина, разыскиваемого по обвинениям в наркоторговле. Об этом сообщила 21 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, гражданин США Алет Тэрада 1969 года рождения был задержан в октябре сотрудниками российского Интерпола при проверке лиц, прибывающих в страну через международный аэропорт «Пулково».

Как было установлено, мужчина находится в международном розыске с целью ареста и выдачи по инициативе компетентных органов США. На родине он обвиняется в организации транспортировки и сбыте наркотиков в крупном размере. При этом предъявленный гражданином паспорт оказался недействительным, а его краткосрочная российская виза истекла.

Невский районный суд Санкт-Петербурга признал американского гражданина виновным в нарушении правил въезда на территорию России и назначил ему административное наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы страны. 20 ноября на территории аэропорта «Пулково» он был передан представителям правоохранительных органов США, сообщила представитель МВД.