Вашингтон, , 19:48 — REGNUM В США суд приговорил российского программист Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает РИА Новости.

Напомним, что российский гражданин Лисов был задержан в Барселоне в январе 2017 года. В США его обвиняют в краже денег со счетов в американских банках с помощью вредоносной програмы-трояна NeverQuest.

В материалах дела значится, что данная программа была разработана для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых учреждений с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых транзакциях. Также Лисова обвинили в том, что он продавал на черном рынке персональные данные своих жертв.

В итоге в феврале 2019 года Лисов признал свою вину. Суд приговорил его к четырем годам тюрьмы. Однако он выйдет на свободу уже через несколько месяцев, так как суд учел уже отбытый срок.