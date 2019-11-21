Москва, , 19:25 — REGNUM Водители из Белоруссии, Украины и Молдавии возглавили список иностранцев, наиболее часто нарушающих правила дорожного движения в Москве. Об этом 21 ноября сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) со ссылкой на данные интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Сообщается, что в топ-10 нарушителей вошли также водители из Армении, Грузии, Азербайджана, Германии, Болгарии, Таджикистана и Латвии.

«Да, камеры распознают иностранные номера, и такие авто также отправляют на спецстоянку. Исключений нет», — отметили в ЦОДД, комментирую статистику.

Как передавало ИА REGNUM, в начале ноября в ГИБДД России сообщили, что количество ДТП с участием водителей-иностранцев в России неуклонно растёт с 2016 года, за текущий год произошло уже более четырёх тысяч таких случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: В России зафиксирован рост числа ДТП с участием водителей-иностранцев