Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Видеоигра Portal 2 получила обновление, добавляющее в неё новые кооперативные функции. Об этом 21 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Теперь двое любителей трехмерной головоломки при игре на одном устройстве смогут использовать геймпад совместно с мышью и клавиатурой. Ранее это было возможно только при использовании обходных путей. Кроме того, теперь локальный кооператив можно будет запустить из списка сообщества.

Ранее компания Valve, разработавшая игру, добавила в неё функцию Remote Play Together. Она позволяет геймерам играть в режиме разделённого экрана даже в том случае, если у одного из них нет купленной игры.

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