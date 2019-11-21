Берлин, , 18:30 — REGNUM В ФРГ в городе Грасбрунн аукционный дом Hermann Historica выставил на продажу личные вещи представителей элиты нацистской Германии, сообщает 21 ноября телеканал «360».

Самым дорогим лотом аукциона, начавшегося 20 ноября, стал головной убор с инициалами Адольфа Гитлера с начальной стоимостью около €50 тыс. Ттакже предлагается приобрести столовое серебро и предметы обихода из домов, где проживал фюрер нацистов.

Кроме того, продаются личные вещи сожительницы Гитлера Евы Браун — столовые приборы, пальто, шляпа и платье.

По мнению ряда экспертов, вышеуказанные лоты исторической ценности не представляют, но могут вызвать большой интерес среди людей, симпатизирующих германским нацистам и «третьему рейху».

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