Аддис-Абеба, , 20:30 — REGNUM Управление по охране дикой природы Эфиопии (EWCA) объявило, что эфиопский смотритель дикой природы из национального парка «Бэйл-Маунтинс» Хаджи Эбу Сейо получил награду «Лучшего рейнджера Африки». Согласно данным EWCA, Хаджи Эбу Сейо, который был одним из 50 лауреатов высшей премии африканских рейнджеров 2018 года получил приз и сертификат о признании от Paradise International, Alibaba Foundation и The Paradise Foundation — трех некоммерческих природоохранных организаций. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

В заявлении, размещенном на официальной странице EWCA в Facebook, говорится, что Хаджи Эбу считают «эталонным» смотрителем природы, который внес ощутимый вклад в сохранение дикой природы и развитие парка. Согласно данным органа, Хаджи, который являлся одним из 115 рейнджеров-номинантов на премию, работающих в 17 странах Африки, неоднократно сталкивался с опасными для жизни ситуациями.

В прошлом году Абагеда Тешита, еще один рейнджер из Эфиопии из сообщества разведчиков Сенкелле, получил аналогичную награду. Эта награда присуждается за признание и поддержку достижений и усилий рейнджеров, борющихся с резким сокращением видов животных дикой природы в Африке из-за браконьерства, утраты мест обитания и незаконной торговли дикими животными.