Москва, , 18:08 — REGNUM Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал главу комитета ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира проявить реакцию на открытие на Украине уголовных дел против российского телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом он заявил на заседании постоянного совета ОБСЕ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Один из недавних примеров — открытие двух уголовных дел по статье «посягательство на территориальную целостность Украины» против российского телеведущего Владимира Соловьева, а также оскорбления и угрозы в его адрес со стороны украинского депутата Гончаренко. Подобные действия создают опасный прецедент для действий радикалов и экстремистов», — сказал Лукашевич.

По его словам, данные действия не могут восприниматься иначе как посягательство на жизнь и безопасность представителя СМИ и членов его семьи.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ отреагировали на возбуждение СБУ уголовных дел против Соловьёва