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Война. Хроника 1941−1945 гг Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг. 22 ноября: «Дорогой жизни» в блокадный Ленинград.

В ночь с 22 на 23 ноября 1941 года начала действовать «Дорога жизни» по льду Ладожского озера от порта Осиновец до портов Кобона и Лаврова, которая связала блокадный Ленинград с советским тылом.

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