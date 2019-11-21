Аддис-Абеба, , 21:33 — REGNUM Глава зоны Сидамо в Эфиопии Деста Лендамо поблагодарил руководителей избирательных участков, членов правления, сотрудников служб безопасности и граждан за их роль в проведении мирного референдума. На брифинге для журналистов Деста отметил, что референдум в Сидамо, который уже завершился, был успешным и, как ожидается, решит назревший вопрос об автономном статусе региона. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Деста добавил, что референдум является частью масштабной реформы, проводимой в стране, которая проложила путь к процветанию в регионах демократической культуры. Он также поблагодарил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда за его конструктивный ответ на долгожданный общественный запрос народа сидамо.

Глава региона подчеркнул, что если конечный результат будет в пользу создания региональной автономии, то народ сидамо готов работать со всеми народами страны под эгидой принципа «синергии», провозглашенной премьером.

«Мы готовы участвовать в усилиях по развитию страны и вносить свой вклад в сотрудничество со всеми нациями и национальностями страны в духе единства», — заявил Деста.

Мэр города Хавасса Тырату Бейене со своей стороны заявил, что референдум отстаивает интересы всех наций и народностей Эфиопии, а не только народа сидамо. Он отметил, что муниципалитет будет стремиться к укреплению единства жителей больше, чем когда-либо прежде, чтобы обеспечить мирное сосуществование.