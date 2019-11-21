Рим, , 17:39 — REGNUM Мэр Рима Вирджиния Раджи в четверг, 21 ноября, призвала губернатора провинции Лацио (в черте которой находится Рим) Николу Дзингаретти незамедлительно сообщить, куда столичные службы могут вывозить мусор, передает Sky.

Ежедневно в Риме формируется около 1100 тонн отходов, в соответствии с действующими нормами городские службы должны получить от коллег из соседнего региона информацию об альтернативной площадке для вывоза, отметила Раджи.

Ранее проблемы с вывозом мусора из столицы Италии привели не только к санитарным, но и к политическим проблемам: оппозиция начала сбор подписей за отставку действующего мэра, и на первом месте в списке претензий — именно ситуация с несвоевременным вывозом отходов.