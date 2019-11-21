Ташкент, , 17:38 — REGNUM В Узбекистане восстановили 206 газоснабжающих организаций, которые будут оказывать специализированные услуги населению, сообщает 21 ноября издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики Шавката Мирзиёева.

Документ направлен на повышение качества услуг, оказываемых потребителям природного и сжиженного газа. Отмечается, что структурные подразделения газоснабжающих организаций полностью укомплектованы персоналом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа 2019 года тарифы на природный газ для потребителей со счетчиком выросли на 19%, до 380 сумов ($0,044 по курсу на конец июля) за куб. метр газа. Стоимость одного килограмма сжиженного газа для бытовых нужд выросла на 17,8%, до 1120 сумов ($0,13 по курсу на конец июля).

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