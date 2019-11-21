Владикавказ, , 17:33 — REGNUM В Северной Осетии на пропускном пункте через российско-грузинскую границу введено ограничение на проезд автотранспорта. Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузных автотранспортных средств, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Запрет введен с 15:45 21 ноября в направлении на выезд из Российской Федерации. Причина — ухудшение погодных условий на грузинской территории. В спасательном ведомстве рекомендуют планировать поездки в данном направлении после получения информации об открытии дороги.

Между тем прогнозы на ближайшие два дня в Северной Остетии — неутешительные. Синоптики предупредили об ухудшении погоды. А республике ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а в горах будет идти снег. Кроме того, осадки будут сопровождаться ветром до 10−15 м/с и понижением температуры воздуха ночью до −1…−6, днем до −3…+2, в горах ночью −7…−12, днем 0…-5.