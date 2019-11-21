Нур-Султан, , 17:09 — REGNUM Сотрудники полиции Казахстана задержали доверенное лицо заказчика рекламных плакатов с QR-кодом сайта по продаже наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД республики.

В ведомстве отметили, что также установлены заказчик рекламы, фирма-изготовитель в Алма-Ате, а также юридическое лицо, разместившее плакаты в Нур-Султане, Алма-Ате, Чимкенте, Караганде и Усть-Каменогорске.

В отношении юридических лиц, разместивших рекламу, составлены административные протоколы. Изготовители плакатов оштрафованы на 757 тыс. тенге ($1960).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова заявила, что профильные ведомства, ответственные за здоровье населения, будут следить за наружной рекламой с особой строгостью.

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