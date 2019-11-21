Рига, , 16:50 — REGNUM Представители министерства финансов Латвии вместе с сотрудниками Инспекции по надзору за азартными играми и лотереями начали кампанию по предотвращению и блокированию платежей организаторов нелицензированных лотерей и азартных игр. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, представители ведомств отслеживают и блокируют сайты подобных организаторов, стараются привлечь их к ответственности и сделать невозможными платежи в их адрес.

«Законодатель уже существенно ограничил возможности для организаторов азартных игр в интернет среде, но полностью защитить игроков невозможно, — рассказала руководитель инспекции по надзору за азартными играми и лотереями Сигне Бирне. — Азартные игры в интернете, по-прежнему, остаются в тени».

Отмечается, что список лицензированных игроков рынка опубликован на официальной странице Инспекции в интернете. Там же существуют «Белый список» компаний организаторов азартных игр.