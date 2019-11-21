Дамаск, , 16:13 — REGNUM Сирия призвала мировое сообщество оказать воздействие на Анкару, чтобы подвигнуть Турцию прекратить агрессивные действия на северо-востоке арабской республики. Об этом сегодня, 21 ноября, заявили в МИД САР, пишет агентство SANA.

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«Сирийская Арабская Республика решительным образом осуждает преступные нападения, совершённые турецкими оккупационными силами против сирийского народа», — отмечено в заявлении внешнеполитического ведомства.

По утверждению МИД Сирии, Анкара продолжает совершать преступления против сирийского народа, несмотря на договоренности, ранее достигнутые в рамках встреч в Астане и Сочи, что противоречит международным законам и Уставу Организации Объединённых Наций.

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В этой связи Дамаск призывает мировое сообщество «немедленно вмешаться» в ситуацию, чтобы заставить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «немедленно прекратить свои преступления против прав сирийского народа, что представляет собой вопиющее нарушение международных законов и конвенций, а также гуманитарного права.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция начнёт новую военную операцию на северо-востоке Сирии, если этот район не будет очищен от того, кого Анкара считает террористами.

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