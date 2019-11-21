Нур-Султан, , 15:38 — REGNUM Всеармейский фестиваль творческих коллективов Вооруженных сил Казахстана завершился в Нур-Султане, сообщили 21 ноября в пресс-службе министерства обороны республики.

В оборонном ведомстве отметили, что фестивальные номера были разделены на четыре номинации: вокал, инструментальные ансамбли, танцевальные коллективы и оригинальные номера. Всего в мероприятии приняло участие 400 военнослужащих.

В номинации «вокал» победителем стал военнослужащий регионального командования «Восток» Жасулан Тажиев, лучшим инструментальным ансамблем стал «Жаңа ғасыр» («Нью Эйдж»). Среди танцевальных коллективов лучшей стала группа «Семсер» военного института Сухопутных войск, а лучший оригинальный номер показала Сания Жулдыз из Национального университет обороны.

Напомним, 22−26 ноября в Кустанае стартует музыкальный фестиваль «Джаз-бомонд». В первый день фестиваля запланирована юбилейная программа «50 лет в джазе».

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