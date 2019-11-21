Ясиноватая, ДНР, , 15:40 — REGNUM Иск с требованием компенсации ущерба, причиненного обстрелами ВСУ, подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жители города Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 ноября сообщает «Донецкое агентство новостей».

По данным журналистов, обращение в ЕСПЧ было направлено жителями дома № 2 городского квартала «Молодежный». Сообщается, что в результате обстрелов из 152-милимитровых орудий дому были нанесены повреждения, которые эксперты оценили в 44 млн рублей.

«Мы требуем от Украины вернуть нам все, что мы потеряли. Почему я должна за свой счет покупать новую мебель, делать ремонт в квартире? В чем моя вина, за что мой дом обстреляли, лишив меня крова над головой?», — приводятся слова одной из жительниц дома Людмилы Тищенко.

Как передавало ИА REGNUM, артиллерия ВСУ регулярно ведет обстрелы территории ДНР. 20 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило о десяти случаях обстрела территории Донбасса за минувшие сутки.