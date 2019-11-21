Каир, , 15:36 — REGNUM Посольство России в Египте выразило надежду, что возобновление чартерных рейсов между двумя странами произойдет уже в скором времени. Данное заявление было размещено 21 ноября на странице российского дипломатического представительства в Каире в соцсети Facebook.

Обращение было посвящено сообщениям в российских СМИ, в которых говорилось, что возобновление авиасообщений откладывается на длительное время из-за того, что египетские аэропорты не могут обеспечить необходимый уровень безопасности.

«Посольство России указывает, что эти заявления не являются официальной позицией России», — говорится в сообщении.

Также в диппредставительстве подчеркивают значительный прогресс в вопросах безопасности в аэропортах Египта и выражают надежду, что чартеры будут возобновлены в ближайшее время.

Напомним, ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник сообщило, что решение вопроса о возобновлении прямых рейсов между Россией и Египтом откладывается на будущий год.