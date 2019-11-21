Ташкент, , 15:15 — REGNUM Депутаты Олий Мажлиси (нижней палаты парламента) Узбекистана одобрили в третьем чтении закон о переписи населения, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Отмечается, что все персональные данные будут собираться в единую установленную дату переписи населения. В законодательной палате также уточнили, что перепись станет единственным источником сведений о возрасте населения, национальном составе, уровне образования, семейном положении и других данных.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз перепись населения Узбекистана проводилась в 1989 году. 5 февраля президент республики Шавкат Мирзиёев утвердил концепцию проведения переписи населения в 2022 году.

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