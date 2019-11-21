Париж, , 14:57 — REGNUM В Париже открылся новый Корейский культурный центр «Centre Culturel Coreen». Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Согласно источникам, новый центр площадью 3756 кв. м. был открыт 20 ноября в Париже на Елисейских полях. В церемонии открытия приняли участие более 500 человек.

Известно, что культурный центр состоит из зала корейской культуры, зала корейской кухни, концертного зала на 120 мест, выстовочного зала, библиотеки и аудиторий.

Отметим, что «Centre Culturel Coreen» — четвертый по величине центр корейской культуры в мире.

«За последние несколько лет интерес граждан Франции к корейской культуре значительно увеличился. Мы уверены, что интерес граждан к корейским фильмам, музыке, еде, моде и косметики продолжит расти, — отметил министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Пак Ян У. — Мы уверены, что Корейский центр станет отличным подспорьем, для того чтобы жители Франции смогли узнать и понять культуру нашей страны и улучшить отношения между странами».