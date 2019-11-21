Ташкент, , 14:43 — REGNUM Дни казахстанской медицины в Узбекистане открылись в Ташкенте, в рамках которых стороны обсудят цифровизацию здравоохранения, внедрение высокотехнологичных медицинских услуг, а также другие направления развития медицины, сообщает 21 ноября издание Kun.uz.

В рамках мероприятия представители министерства здравоохранения Узбекистана представили делегации из Казахстана планы и предварительные результаты реформ в сфере здравоохранения.

Кроме того, на мероприятии организована выставка, направленная на демонстрацию реформ в области медицины, а также достижений медицинских вузов Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия Года Казахстана в Узбекистане. Мероприятие открыли главы двух государства Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.

Читайте также: В Ташкенте открыли год Казахстана в Узбекистане