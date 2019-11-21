Джакарта, , 14:30 — REGNUM США выражают соболезнование в связи с кончиной одного из председателей центрального руководства исламской неправительственной организации (НПО) Индонезии «Мухаммадия» Бахтияра Эффенди, сообщает Sindonews.

Бахтияр Эффенди ушел из жизни утром 21 ноября в исламской больнице в Джакарте.

«От имени правительства США я выражаю глубочайшие соболезнования семье Бахтияра Эффенди, председателя отдела международных отношений и политических наук «Мухаммадии», — заявил посол США в Индонезии Джозеф Донован.

«Я счастлив, что встречался с ним несколько раз и всегда был впечатлен его проницательностью и приверженностью открытому диалогу и социальному прогрессу. Его смерть — большая потеря для народа Индонезии», — заявил высокопоставленный американский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в Индонезии встретился с председателем организации Хэдаром Наширом в здании «Мухаммадии» в Джакарте.

Читайте также: Посол США в Индонезии встретился с главой организации «Мухаммадия»