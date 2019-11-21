Копенгаген, , 15:03 — REGNUM Председатель Датской народной партии Кристиан Туельсен Даль считает, что решение о переселении семей беженцев с детьми из центра на острове Сьельсмарк является очередным послаблением миграционной политики, для обоснования которого вновь заговорили о «благополучии детей».

«Сначала ввели денежные выплаты тем, у кого есть дети, теперь хотите предложить им переехать с Сьелсьмарка. Правительство и «красные партии» видимо не устают использовать детей в качестве обоснования очередного послабления миграционной политики», — заявил Туельсен Даль. Также политик ранее в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал: «Вы предоставляете все больше услуг мигрантам и обеспечиваете тех, кто должен покинуть Данию, еще лучшими условиями жизни. Очевидно же, что чем более комфортные условия вы предоставите этим людям, тем позже они уедут из Дании». Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Министр по делам иностранцев и интеграции Дании Маттиас Тесфайе не считает, что правительство смягчает миграционную политику. «Я не рассматриваю данный шаг в этой категории. Мы по-прежнему хотим, чтобы они отправились к себе на родину, и мы будем над этим работать. Единственное, что мы хотим исправить — это абсолютно неприемлемые условия, в которых сейчас живут дети», — добавил глава датского ведомства.