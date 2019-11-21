Копенгаген, , 15:09 — REGNUM Правительство Дании совместно с «Радикалами», партиями «Единого списка» и социалистами заключило договор, согласно которому те семьи, в которых есть дети, должны будут покинуть центр для высылки мигрантов на острове Сьельсмарк не позднее апреля 2020 года. В соглашении также говорится, что местоположение нового центра будет озвучено в декабре и что семьям беженцев предложат переехать в течение следующих пяти месяцев.

«Они (мигранты) должны иметь возможность сами готовить себе еду, должны иметь возможность вести нормальную семейную жизнь, отправить детей в школу. Это исключительно важно. Каждому ребенку необходимы нормальные условия жизни», — заявила председатель Социалистической народной партии Дании Пиа Ольсен Дюр. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Еще в ходе формирования правительства в июне 2019 года между партиями «красного блока» было подписано соглашение о том, что семьям мигрантов, в которых есть дети, будет предложено переехать из центра высылки на острове Сьельсмарк. Представители партий «Единого списка» заявили, что этот договор давно следовало принять.

Ранее организация «Красный крест» опубликовала отчет, согласно которому дети, находящиеся на Сьельсмарке, страдают от бессонницы или кошмаров, от отсутствия аппетита. Также отмечалось, у многих их них наблюдаются симптомы серьезных психических расстройств.