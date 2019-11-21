Ростов-на-Дону, , 14:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону почтят память героев битвы за город. Военно-историческая реконструкция, посвящённая первому освобождению донской столицы от гитлеровцев, состоится 1 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в поисковом отряде «Миус-фронт».

Участников приглашают в Донской военно-исторический музей, где будет представлена техника, оружие времен Великой Отечественной войны, предметы быта и униформы СССР и Германии. Запланирована работа интерактивных площадок. Гости смогут отведать солдатской каши и выпить чаю из походного боевого самовара.

Средства от продажи билетов будут направлены на помощь ветеранам Великой Отечественной войны, уточнили поисковики.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону 24 ноября состоится показ исторической реконструкции боёв за первое освобождение города в 1941 году «Ростов-на-Дону — город первого удара». Мероприятие состоится на территории историко-этнографического комплекса «Кумжа».

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