Копенгаген, , 15:01 — REGNUM Представитель Датской народной партии по вопросам образования Йенс Хенрик Туельсен Даль считает, что введение различных ограничений в датском языке в обучении может серьезно навредить научному процессу. Так, в партии полагают, что запрет на использование местоимений «он» и «она» выходит за рамки здравого смысла.

В связи с этим партия вызвала министра образования Дании Ане Хальсбое-Йёргенсен на дебаты в Фолькетинг. «Мы встаем на скользкую дорожку, когда университеты начинают запрещать употреблять местоимения «он» и «она». Этим самым они ограничивают свободу слова, что может сказаться и на принципе ведения независимого научного процесса», — заявил Хенрик Туельсен Даль. Политик опасается, что страх обидеть кого-либо из-за употребления конкретных местоимений может серьезно ограничить потенциал исследований в области взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Министр образования Хальсбое-Йёргенсен заранее заявила, что правительство предложит законопроект, в котором будут даны четкие указания того, как люди должны обращаться друг к другу, например, в образовательных учреждениях. Глава ведомства также подчеркнула, что университеты могут сами определять как студенты и преподаватели должны обращаться друг к другу.