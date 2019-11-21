Копенгаген, , 14:55 — REGNUM Большинство депутатов датского Фолькетинга заключило договор о распределении 125 миллионов долларов из резерва на сферы социального обеспечения, здравоохранения и рынка труда. Соглашение, которое подписали все партии, за исключением «Новых граждан», предполагает выделение 11 миллионов крон в течение последующих четырех лет для помощи гренландским детям, подвергающимся насилию.

Министр внутренних дел Дании Астрид Краг в связи с этим заявила: «Я безмерно рада тому, что мы посредством этого соглашения обеспечим помощь многим гренландским детям, которые подвергаются насилию и сексуальным домогательствам. В настоящее время ведется активная работа по реализации договора между правительствами Дании и Гренландии». Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Оказание помощи гренландским детям является важным вопросам для датских властей, и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе своего визита на остров дала обещание, что будет бороться с теми, кто надругается над детьми.