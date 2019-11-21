Уфа, , 14:01 — REGNUM Количество суицидов в Башкирии за восемь лет снизилось в два с половиной раза. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2011 году в республике было зарегистрировано 60 случаев суицидов со смертельным исходом на 100 тысяч населения. За восемь лет этот показатель снизился в два с половиной раза.

Отмечается, что согласно оценке Всемирной организации здравоохранения 20 законченных суицидов на 100 тысяч населения можно считать фактором, который угрожает национальной безопасности.

По сообщению чиновников, снижение количества суицидов в Башкирии произошло за счет создания специального психотерапевтического центра с круглосуточными койками дневного пребывания, в том числе для детей.

Отмечается, что Россия по количеству суицидов занимает третье место в мире после Южной Кореи и Венгрии.